Vefa ekipleri 80 yaşındaki çiftçinin bahçesinde budama yaptı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, 80 yaşındaki çiftçinin bağ ve bahçesinde budama yapıp, mahallelilere eğitim verdi

Elazığ’da evden çıkma kısıtlaması olan 80 yaşındaki çiftçinin 13 dekarlık bahçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hem budama yaptı hem de mahalleden çalışmaya katılanlara eğitim verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların yardımına koşmaya devam ediyor. Grupta yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkeze bağlı Sugözü Mahallesi’nde kısıtlama nedeniyle evden çıkamayan 80 yaşındaki Bedrettin Sanaç’ın bağ ve meyve bahçesinde işlerinin kaldığını bildirmesi üzerine bölgeye gitti. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'ın da eşlik ettiği ekipler, bahçede hem budama yaptı hem de Muhtar Seda Gündoğan başta olmak üzere eğitim almak isteyenlere budama ve ilaçlama eğitimi verdi.

Covid19 ile mücadelenin devam ettiğini anımsatan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Dışarı çıkamayan çiftçilerimize Elazığ Valiliği tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu hem de İl Müdürlüğü olarak bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada hizmetlerinde bulunuyoruz. Bu salgın ile mücadelede başarılı olmak için devletimizin ve bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar çerçevesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde dışarı çıkmaması ve gözlerinin de arkada kalmamasını söylüyoruz. Çünkü onlar evde sağlıkla kalsınlar, bizler onların her türlü hizmetlerini inşallah yerine getireceğiz" dedi.

Mahalleden Bedrettin amcanın bağını budadıklarını aktaran Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan ise, ”Başvurularımızı Valilik üzerinden Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapmıştık. Şu an burada Tarım İl Müdürü ve ekibiyle birlikte Bedrettin amcamızın bağını budadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde bulunan 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızdan evde kalmalarını rica ediyoruz. Onlar evde kalsın, sağlıklı kalsın biz onlar için ne gerekiyorsa her zaman buradayız” diye konuştu.

