Elazığ'da 11 apartmanda karantina kaldırıldı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 apartmanda başlatılan karantina uygulaması sona erdi.<br>Elazığ Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla kentin çeşitli mahallelerinde bulunan 11 apartman karantina alındı. 14 günlük karantina süreci sona erdi.<br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 apartmanda karantina uygulamasının sona erdiği ifade edilerek, şöyle denildi:<br>"Koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulandığı ilimiz merkez muhtelif mahallelerinde karantina altında bulunan 11 apartmanda başka pozitif vaka görülmemesi üzerine karantina tedbirleri kaldırılmıştır."DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-25 15:42:48<br>
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