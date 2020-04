Elazığ’ın "Beyaz Altını" badem şekerinde Ramazan bereketi

Elazığ’da her Ramazan ayında üretimi kat kat artan kentin beyaz altını olarak dillendirilen "Badem Şekeri" yoğun talep görüyor.

Osmanlı’dan itibaren yapıldığı bilinen Elazığ’da Ramazan ayında hemen hemen her eve giren hatta yurt dışına bile gönderilen badem şekeri, bu yılda tezgahlardan yerini aldı. Yılın 11 ayında düşük miktarda üretilen beyaz altın olarak dillendiren badem şekeri, Ramazan ayında ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi rekor seviyede artan badem şekeri, bu Ramazan ayında Korona virüs tedbirleri nedeniyle sadece il içinde satılabiliyor. Sadece Ramazan ayında bir firma 25 ton üretim yaparken, kentte tüm üretimin kat kat fazla olduğu biliniyor.

Kilogramı 45 TL’den alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademden yapılan badem şekeri 4 saatlik bir işlem sonucunda sofralarda yer buluyor. Şehirde yaşayanların vazgeçilmezi olan badem şekerinin kan şekerini de dengelediği düşünüldüğü için hemen hemen her iftar sonrasında çay yanında yerini alıyor.

Günlük üretimini yaptıkları Badem Şekeri ile ilgili bilgi veren İşletme Müdürü Fatih Koruyucu, “Elazığ’ın beyaz altını olarak nitelendiriyoruz. Ramazan ayında bu üretim günlük 850 kilo olarak artıyor. Elazığımızın geleneksel bir lezzetidir. Osmanlıdan günümüze kadar gelen bir lezzettir. İl dışına yurt dışına gönderiyoruz.Vatandaşlarımız severek bu lezzeti tadıyor” dedi.



“Ramazan aylarında olmazsa olmazdır”

12 senedir badem şekeri ustalığı yapan İrfan Açıkoğlu ise “Elazığ’ın beyaz altınıdır. Ramazan aylarında olmazsa olmazdır.Pancar şekerinden bir şerbet yapıyoruz. Bademi kavurduktan sonra elde ettiğimiz şerbetle bir buçuk saat karıştırarak kaplıyoruz. Yaklaşık 4 saat sürüyor bir badem şekerini yapmak. Ramazan ayında talep çok fazla bazen yetişemiyoruz. Oruç açıldıktan sonra kan şekeri düşüyor. Çayın yanında mükemmel bir lezzettir”ifadelerini kullandı.

Badem şekeri almaya gelenlerden Ferhat Biçer, “Ramazana özel vazgeçilmez bir lezzettir. Taze taze alıp evimize gidiyoruz. İftardan sonra çok güzel oluyor. Biz her zaman yeriz seviyoruz”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.