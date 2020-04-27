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Elazığ’da deprem konutları hızla yükseliyor, bazılarının kaba inşaatı bitti 24 Ocak’ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında TOKİ tarafından ihalesi yapılan yaklaşık bin yeni konutun inşaatı hızla sürüyor 14 kişinin yaşamını yitirdiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu noktada yapımına başlanılan 180 konutun yer aldığı blokların bazılarının kaba inşaatı tamamlandı Bizmişen bölgesindeki yapımına başlanılan 39 bloktan oluşan 786 konutta ilk 12 blokun kaba inşaatı tamamlandı

İHA

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği 20 binden fazla konutun ağır hasar aldığı deprem sonrasında TOKİ tarafından ihalesi yapımına başlanılan yaklaşık bin konutun inşaatı hızla yükselirken, 60 gün içinde bir çok bloğun kaba inşaatı da tamamlandı.

Elazığ’da deprem konutları hızla yükseliyor, bazılarının kaba inşaatı bitti 24 Ocak’ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında TOKİ tarafından ihalesi yapılan yaklaşık bin yeni konutun inşaatı hızla sürüyor 14 kişinin yaşamını yitirdiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu noktada yapımına başlanılan 180 konutun yer aldığı blokların bazılarının kaba inşaatı tamamlandı Bizmişen bölgesindeki yapımına başlanılan 39 bloktan oluşan 786 konutta ilk 12 blokun kaba inşaatı tamamlandı

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği 20 binden fazla konutun ağır hasar aldığı deprem sonrasında TOKİ tarafından ihalesi yapımına başlanılan yaklaşık bin konutun inşaatı hızla yükselirken, 60 gün içinde bir çok bloğun kaba inşaatı da tamamlandı.
24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 bin 417 konutun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışma başlatıldı. Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Sürsürü Mahallesi ile Bizmişen’de yeni konutların da yapımına başlandı. Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanının bulunduğu yerde yapımına başlanan konutlarda çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda site içerisinde yer alacak blokların bazılarının kaba inşaatları tamamlandı. Yeni bloklarda da çalışma başlarken, proje kapsamında toplam 180 adet konutun olacağı bildirildi.

39 bloklu 786 konutta hızla yapılıyor
Ayrıca depremzede aileler için Bizmişen bölgesinde Mart ayında inşaatına başlanılan 786 konutun tamamlanması için başlanılan çalışmalarda gözle görülür hale geldi. 39 bloktan 12 blokun kaba inşaatı tamamlanan şantiye de ise 475 kişilik ekiple çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Sahadaki çalışma ile ilgili bilgi veren Şantiye Şefi Oktay Ağan, “İhale edilen 781 konut, 5 kapıcı dairesi, 4 tane de mescitli bloklarımız var, toplamda 786 konut bulunmaktadır. 28 Şubat 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak Mart ayı itibariyle başlamış bulunmaktayız. Toplamda 39 blok bulunmaktadır, bunlardan 13 tanesi 3+1 118 metrekare, diğer 26 tanesi de 2+1 daireler 98 metrekare alan üzerinde inşa edilmektedir. Şuanda 475 kişi kule vinç ve 6 takım tünel kalıpla çalışmaktayız. 12 Bloğun kaba işi tamamen bitmiş durumda, ince işlerimiz 10 blokta devam ediyor. 2 aylık bir süre zarfında kaba inşaat olarak yüzde 33’e gelmiş bulunmaktayız. Hedefimiz, Temmuz ayı başlarında kaba inşaatların bitmesi 14.09.2020 tarih itibariyle de depremzedelere evlerini teslim etmektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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