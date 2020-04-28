Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, ElazığKeban yolu Yukarı çakmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 34 L 5443 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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