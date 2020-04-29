'Kadah'lı aramada otomobilde 62 kilo esrar ele geçirildi

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, jandarma taraından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 62 kilogram esrar ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.Y. adlı şüphelinin otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini elde etti. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, takip ettikleri otomobili, yol kontrol noktasında durdurdu. Otomobilde, narkotik arama köpeği 'Kadah'in katılımıyla yapılan aramada 62 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü O.Y., gözaltına alındı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-29 11:21:28<br>

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