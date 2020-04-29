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Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" tedavisi için bağışçı oldular Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Türkiye’de ilk defa hastalığı yenen bir aileden, tüm bireylerden korona virüs tedavisinde kullanılan ‘immün plazma’ yöntemi için örnek alındı

İHA

Fırat Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'de ilk defa bir aileden korona virüs tedavisinde kullanılan 'immün plazma' yöntemi için örnek alındı.

Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" tedavisi için bağışçı oldular Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Türkiye’de ilk defa hastalığı yenen bir aileden, tüm bireylerden korona virüs tedavisinde kullanılan ‘immün plazma’ yöntemi için örnek alındı

Fırat Üniversitesi Hastanesinde Türkiye’de ilk defa bir aileden korona virüs tedavisinde kullanılan ‘immün plazma’ yöntemi için örnek alındı.
Korona virüs salgını ile mücadelede kullanılan immün plazma yönteminde tedavisi tamamlanan ve 14 gün boyunca herhangi bir semptom göstermeyen kişilerden alınan plazma kanı, hastalıkla savaşan kişilere umut oluyor. Tüm ülkelerde salgına yakalanmış pozitif hastalara bağışıklık kazandırmak için kullanılan bu yönteme Elazığ'da da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de başladı. Uygulama Türkiye’de ilk defa aile olarak donör vermesi ile başladı. 4 kişilik Gözütok ailesinin testinin pozitif çıkmasının ardından uygulanan tedavi yöntemi ile hastalığı yendikleri ve donör oldukları aktarıldı.
FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “1 ay önce Covid19 hastalığı nedeniyle hastanemize yatan bir aile gönüllü olarak donör olmayı kabul etmişlerdi. Bu vesile ile bizde bu donörlerimizden kan alıp plazmalarımızdan ayırdıktan sonra ihtiyacı olan hastalara bu plazmayı ulaştırmak amacıyla bu işlemi başlattık. Başka hastalarımızda var. İnşallah onlarında tedavi süreleri bittikten sonra onlarda gönüllü olduklarında onlarla da bu işlemi yapmayı planlıyoruz. Bu plazma hangi hastalara uygulanır, mutlaka kişinin hastalığı geçirmiş ve iyileşmesi lazım. Bu hastaların iyileştiğini laboratuvar olarak ispatlamamız gerekiyor. Hastadan alınan 2 numunenin negatif olması lazım ve antikorun da pozitif olması lazım. Bu hastalarımızda bu işlemler tamamlandı. Özellikle Covid19 hastalığı alıp tedavi altına alınan yoğun bakıma girmeden kısa süre önce vücutta inflamatuarın oluşmadığı dönemde vermek lazım ki bu verdiğimiz plazmalar virüse bağlanıp virüsü nötüralize olayını gerçekleştiriyor. Vücutta bu virüse karşı inflamatuar oluşmuyor oluşmayınca da hastalık daha hafif seyrediyor. Gönüllü olan aileye teşekkür ediyorum. Bu plazma tedavisi bulaşıcı hastalıkları için uygulanan bir yöntem. Covid19 salgını nedeniyle hastaların yoğun bakıma ihtiyaç duyması ve yaygın akciğerin tutulması nedeniyle önemli bir tedavi yöntemlerinden birisidir” dedi.

'Türkiye'de aynı anda ilk defa bir aile bağışçı oldu'
Türkiye'de bir ailenin aynı anda ilk defa bağışçı olduğu ilk durum olduğunu aktaran FÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Merter, "Bir ailenin beraber yaptığı ilk durum, bence çok hoş bir olay ve umarım Covid19 nedeniyle tedavi görmüş hastalarımızdan uygun onalar varsa onlara da bir ilham olur ve diğer hastalarda bir faydaları dokunur. Bizim ilimizde de Fırat Üniversitesi Kan Merkezi bu bağılık plazmayı toplamaya şuanda yetkili ve donanımlı tek merkez. Hem çevre illere hem de kendi ilimize bu etkili tedaviyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu plazma yöntemini saklayıp 1 yıl içerisinde kullanılabiliyor. Bir bağışçı iki kişiye yardımcı oluyor ve topladığı plazmayı 1 yıl saklayabiliyoruz. İhtiyaç duyarsak aynı haftada 2 defa bile toplayabiliyoruz ama ideal 10 gün arayla toplanması. Şuanda hastamız antikor üretiminin tepe noktası seviyesinde olduğu için biz bugüne aldık. Bizim ilimizde donör olmaya elverişli ilk uygun gündeki hastadır bu hastamız. Yoksa ilk vaka çok daha önce görüldü ama iyileşme süreci, hastanın yaşı ve donör olma kriterleri açısından ancak Elazığ’da belli bir olgunluğa ulaştı. Kritik olan hastalarımız olursa il içinde il dışında hemen anında gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Seve Seve Kanımızı Vermeye Hazırız"
Bundan yaklaşık 1 ay önce eşinde rahatsızlık belirtileri olduğunu ve ondan dolayı Fırat Üniversitesine başvurduklarını anımsatan Adem Gözütok (46), “Tahlillerimiz yapıldı ve sonuçlarımız pozitif çıktığı için hastanede yatışımız oldu. Bizim testlerimiz pozitif çıkınca evdeki çocuklarımızı da karantinaya aldılar. Taburcu olduk. Yatan hastalar için hocamız bizden kan istedi. Eğer bir can kurtarmaya bir faydamız olacaksa seve seve kanımızı vermeye hazırız. Ailecek geldik”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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