Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama

<br>Ahmet ÇÖTELİ/MADEN,(DHA)ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildi.<br>Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce, Maden ilçesine zorunlu hizmetler dışındaki bütün araçların giriş-çıkışlarına sınırlandırılma getirildiği bildirildi.<br> DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-29 16:51:04<br>
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