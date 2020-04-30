Şehit uzman çavuş Güneş için Elazığ'da tören

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,(DHA)TUNCELİ'de, jandarma arama-kurtarma eğitimi sırasında bulunduğu botun devrilmesi sonucu Munzur Nehri´nde kaybolan ve 44'üncü günde dün cansız bedenine ulaşılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.<br>Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Vadisi Milli Parkı içerdisinden geçen Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü aramakurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin dün yaptığı arama çalışmalarında Öğretmenevi mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nde Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı. Baraj gölünde çıkarılan şehit Güneş için sabah saatlerinde Elazığ Havalimanı'ndan uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı. Koronavirüs nedeniyle maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyulan törende, İl Müftü Vekili Abdurrahim Aytaç tarafından dua edilmesinin ardından şehidin naaşı Cebeci Şehitliği'nde defnedilmek üzere Ankara götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-04-30 10:19:48<br>

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