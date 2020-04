Konteyner kentte sosyal mesafeli kitap dağıtımı

Elazığ her yerde okuyor projesi kapsamında konteyner kentlerde kalan öğrencilere sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kitap hediye edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilere Şiir ve Kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan 934 öğrenciden Konteyner Kentte kalan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından ‘Elazığ Her Yerde Okuyor’ projesi kapsamında kitap hediye edildi. Kitapları Gürtürk, sosyal mesafe kuralına uyarak öğrencilere tek tek verdi.

Kitap dağıtımına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Burada dereceye giren öğrencilerimize ‘Elazığ Her Yerde Okuyor’ kampanyası kapsamında konteyner kette kitap dağıtımını gerçekleştirdik. Bu projemizin 3’üncü yılı devam ediyor. Konteyner kentlerimizde her türlü Eba ve diğer iletişim araçlarıyla eğitim öğretimimiz devam etmektedir. Sıkıntılı olan yerlerimizde de mobil iletişim ile sağlanmakta. Sıkıntı çok şükür yok öğrencilerimiz televizyondan derslerini takip ediyorlar” dedi.

Korona virüsten dolayı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar okulların uzatıldığının da altını çizen Gürtürk, “Uzaktan eğitim ve telafi eğitimleri devam edecek. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Haziran ayı itibari ile okullarımız açılır bizlerde öğrencilerimizle buluşuruz. Hepsinin okulu ne kadar özlediklerini görüyoruz"ifadelerini kullandı.

Konteyner kentte yarışmaya katılan öğrencilerden Ilgın Tezdurdu ise, “Bende resim yarışmasına katılmak istedim. Bir resim yaptım ve dereceye girdim. Bana kitap hediye ettiler. Dereceye girdiğim için de mutluyum” diye konuştu.

Bu ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu belirten öğrencilerden Elanur Belgin ise yaptığı resmin korona virüs ile ilgili olduğunu aktardı.

