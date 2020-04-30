Elazığ’da 10 yeni araçla dezenfekte ve ilaçlama çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Elazığ’da 10 yeni araçla dezenfekte ve ilaçlama çalışması

İHA

Elazığ’da 10 yeni araçla dezenfekte ve ilaçlama çalışması

Elazığ Belediyesi tarafından alınan 10 yeni araçla korona virüs tedbirleri ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını yoğun olarak devam ettirdiği bildirildi.
Belediye tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için 10 yeni araç hazırlandı. Hazırlanan araçlarla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü dezenfekte çalışmalarına, havaların ısınmasıyla sinek ve sivrisinek larvalarına karşı üreme alanlarını da dahil etti. Sulak alanlar başta olmak üzere sazlık, gübrelik açık alanların yanı sıra süs havuzları ile açık alanlara bırakılan lastikler ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını belediye bünyesine katılan 10 yeni araçla yapıldığı aktarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir taraftan Korona virüsle mücadele noktasında şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürürken, bir taraftan da yaklaşan yaz aylarında halk sağlığını korumak ve sineksiz bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla larva mücadele çalışmalarını da sürdürüyor. Alınan 10 yeni araçla araç parkını güçlendiren ekiplerimiz, şehrin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konteyner kentte sosyal mesafeli kitap dağıtımı
YEREL HABERLER Konteyner kentte sosyal mesafeli kitap dağıtımı
(Görüntülü) Elazığ Maden'de, araç giriş ve çıkışlarına kısıtlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ Maden'de, araç giriş ve ...
(Görüntülü) Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
(Görüntülü) Elazığ, Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ, Sivrice'de 4,2 büyüklüğünde bir ...
(Görüntülü) Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine ...
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
Elazığ Maden'de, araç giriş ve çıkışlarına kısıtlama
YEREL HABERLER Elazığ Maden'de, araç giriş ve çıkışlarına kısıtlama
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
flaş
YEREL HABERLER flaş
(Görüntülü) ELAZIĞ'DAKİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ VE SINIRLAMALAR GEZİN İLÇESİ GİRİŞİNDE DE SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DAKİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ VE ...
Elazığ'da bahar, tarihi mahalle kiraz çiçekleriyle beyaza büründü
YEREL HABERLER Elazığ'da bahar, tarihi mahalle kiraz çiçekleriyle ...
(Görüntülü) Şehit uzman çavuş Yılmaz Güneş için Elazığ'da tören
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit uzman çavuş Yılmaz Güneş için ...
Şehit uzman çavuş Güneş için Elazığ'da tören
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş Güneş için Elazığ'da tören
(Görüntülü) Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine ...
Şehit Güneş'in naaşı Elazığ'dan Ankara'ya uğurlandı Tunceli'de eğitim sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için ikinci tören Elazığ Havalimanın'da düzenlendi, ardından naaşı uçakla Ankara'ya gönderildi
YEREL HABERLER Şehit Güneş'in naaşı Elazığ'dan Ankara'ya ...
Elazığ'da Korona tedbiri, Maden ilçesine giriş çıkış kısıtlaması getirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da Korona tedbiri, Maden ilçesine giriş çıkış ...
Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama
YEREL HABERLER Elazığ'ın Maden ilçesine araç girişine kısıtlama
Elazığ tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Elazığ tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu
(Görüntülü) Ailece koronavirüsü yenip, immün plazma bağışçısı oldular
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ailece koronavirüsü yenip, immün plazma ...
Ailece koronavirüsü yenip, immün plazma bağışçısı oldular
YEREL HABERLER Ailece koronavirüsü yenip, immün plazma bağışçısı ...
FÜ'de siperlik maske üreten ekibe teşekkür belgesi
YEREL HABERLER FÜ'de siperlik maske üreten ekibe teşekkür belgesi
Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" tedavisi için bağışçı oldular Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Türkiye’de ilk defa hastalığı yenen bir aileden, tüm bireylerden korona virüs tedavisinde kullanılan ‘immün plazma’ yöntemi için örnek alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da Koronayı yendiler, ailece "İmmün Plazma" ...
'Kadah'lı aramada otomobilde 62 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Kadah'lı aramada otomobilde 62 kilo esrar ele ...
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 62 kilo toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 62 kilo toz esrar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X