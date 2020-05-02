Elazığ'da araçlarında uyuşturucu bulunan 5 kişi gözaltına alındı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 75 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma yapıldı. Bu kapsamda, ElazığBingöl Karayolu'nda oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçta, 75 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 5 şüpheli 'uyuşturucu kullandıkları' gerekçesiyle gözaltına alındı.<br>Şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-02 11:25:27<br>

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