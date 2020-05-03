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Elazığ'da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar çıktı

İHA

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada belirlenen bir şüpheli yakalandı, aracından ise yarım kilogram toz esrar çıktı.

Elazığ'da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar çıktı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada belirlenen bir şüpheli yakalandı, aracından ise yarım kilogram toz esrar çıktı.
Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada şüpheli F.C'yi tespit etti.Şahsın kullandığı aracı belirleyen ekipler, bir süre takip ettikten sonra operasyon yaptı.Şüpheli gözaltına alınırken, aracında narkotik köpeği ile yapılan aramada zulalanmış vaziyette yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.
Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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