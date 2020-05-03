"Bu işler hep kader..."

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<br>DHA: AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Elazığ / Sivrice <br>2020-05-03 16:35:45<br>

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