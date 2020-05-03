Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

"Bu işler hep kader..."

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<br>ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.25'te meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Sivrice ELAZIĞ,(DHA)<br>2020-05-03 16:57:25<br>

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