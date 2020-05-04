2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin kontrolden çıkıp, devrildiği anlar, kameraya yansıdı. Kazada 2 kişi, yaralandı.<br>Kaza, dün öğle saatlerinde, ElazığKeban yolunda meydana geldi. 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun virajında kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi, yola düşmesi sonucu yaralandı. Kaza anı, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-04 09:49:31<br>
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