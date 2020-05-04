Motosikletle kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Elazığ'da üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin seyir halindeyken devrilme anı, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, ElazığKeban yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Keban istikametine seyir halinde olan üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yağış ve viraj nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza anı ise motosikletin arkasında seyir halinde olan bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Otomobildekiler ise durarak motosikleti devrilen gençlere yardım ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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