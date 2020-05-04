Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.<br>Olay, öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde Muhammed Ercan'a (29) ait oto kiralama dükkanında meydana geldi. Ercan ile dükkanına gelen Uğur Şefik Üstün (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Üstün, vücuduna isabet edilen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Üstün, ambulansa Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ercan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-04 15:54:21<br>

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