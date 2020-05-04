7 kişilik aile de Koronayı yendi, Elazığ'da sadece 5 vaka kaldı Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım, il dışından ilçeye gelen sorumsuz bir kişinin virüs bulaştırdığını açıkladı Elazığ'ın Baskil ilçesinde Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan ve hayvanlarına Vefa ekibinin bakmaya başladığı 7 kişilik aile hastalığı yendi bugün taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

7 kişilik aile de Koronayı yendi, Elazığ'da sadece 5 vaka kaldı Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım, il dışından ilçeye gelen sorumsuz bir kişinin virüs bulaştırdığını açıkladı Elazığ'ın Baskil ilçesinde Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan ve hayvanlarına Vefa ekibinin bakmaya başladığı 7 kişilik aile hastalığı yendi bugün taburcu oldu

İHA

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan ve hayvanlarına Vefa ekibinin bakmaya başladığı aile hastalığı yendi bugün alkışlarla taburcu oldu. İlçeye Ankara'dan gelen bir kişinin virüs bulaştırdığı öğrenildi.

7 kişilik aile de Koronayı yendi, Elazığ'da sadece 5 vaka kaldı Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım, il dışından ilçeye gelen sorumsuz bir kişinin virüs bulaştırdığını açıkladı Elazığ'ın Baskil ilçesinde Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan ve hayvanlarına Vefa ekibinin bakmaya başladığı 7 kişilik aile hastalığı yendi bugün taburcu oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan ve hayvanlarına Vefa ekibinin bakmaya başladığı aile hastalığı yendi bugün alkışlarla taburcu oldu. İlçeye Ankara'dan gelen bir kişinin virüs bulaştırdığı öğrenildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs tedavisi görenlerle ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Elazığ Baskil ilçesinden Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve korona virüs tanısı konulan 7 kişilik ailenin tedavisi tamamlandı. Tedavisi tamamlanan aile, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Kentte hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 52'e ulaştığı açıklandı.

Sorumsuz bir kişi ilçeye virüs bulaştırdı
3 hafta önce sorumsuz bir kişinin il dışından gelerek Baskil ilçesine korona virüs bulaştırdığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Hüseyin amca ve 7 kişilik ailesini iyileştirerek taburcu ettik. Toplam taburcu sayımız 52'ye ulaştı. İlimizde normal serviste yatan 5 pozitif vaka bulunmaktadır. Rehavet yok, tedbirlere devam" dedi.
Öte yandan, taburcu edilen Hüseyin Soylu ve 7 kişilik ailesinin yaşadığı evdeki 2 büyükbaş hayvan ile tavuklarına bu süreçte Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı ekipler bakmıştı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki giriş çıkışların kontrollü şekilde devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi Foto kapanlar Elazığ'da yaban keçilerini, Malatya'da ayıları, Tunceli'de ise vaşakları görüntüledi
YEREL HABERLER Foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi Foto ...
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Motosikletle kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosikletle kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı
(Görüntülü) 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası ...
Elazığ'da korona nedeniyle balkonlarda mukabele geleneği
YEREL HABERLER Elazığ'da korona nedeniyle balkonlarda mukabele ...
2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
YEREL HABERLER 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Elazığ'da trafik kazası:2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da trafik kazası:2 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
(Görüntülü) Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem / Fotoğraflar
Elazığ’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Elazığ'da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da şüphelinin aracından yarım kilo toz esrar ...
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye gözaltı
(Görüntülü) Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra ...
Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
YEREL HABERLER Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra ...
Depremde 2 bin 270 evin yıkıldığı mahallede ilk temel Elazığ'da 14 kişinin öldüğü, 2 bin 270 konutun yıkıldığı Mustafapaşa Mahallesi'nde yeni konutların temel kazı çalışmasına geçildi, 2 farklı mahallede de deprem konutları yükselmeye başladı
YEREL HABERLER Depremde 2 bin 270 evin yıkıldığı mahallede ilk ...
Elazığ'da gökkuşağı şöleni
YEREL HABERLER Elazığ'da gökkuşağı şöleni

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X