Elazığ'da, 6 kişilik aile koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüse yakalanan ve tedavileri tamamlanıp, sağlığına kavuşan Hüseyin Soylu (55), eşi ve 4 çocuğu, alkışlarla taburcu edildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüsten taburcu olanların sayısının 52'ye yükseldiğini belirterek, hastanede sadece 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. <br>Baskil ilçesine 3 hafta önce giden bir kişi, Hüseyin Soylu, eşi ve 4 çocuğuna koronavirüs bulaştırdı. Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Soylu ailesi, bugün taburcu oldu. Hastanede taburcu olan aile, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, koronavirüsten taburcu olanların sayısı 52'ye yükseldiğini, hastanede tedavi gören sadece 5 kişinin kaldığını belirterek, "3 hafta önce sorumsuz bir kişinin il dışından gelerek, Baskil'de koronavirüs bulaştırdığı Hüseyin amca ve ailesini iyileştirerek taburcu ettik. Toplam taburcu sayımız 52´ye ulaştı. İlimizde normal serviste yatan 5 pozitif vaka bulunmaktadır. Rehavet yok, tedbire devam" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-04 18:15:38<br>

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