Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisi

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleşen depremzedelere jandarma ve Kızılay tarafından içme suyu servis edildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kızılay gönüllüleri, Elazığ'daki konteyner kentte kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda jandarma ve Kızılay tarafından konteynerdeki depremzedelere 1 kamyon şişe su dağıtıldı. Dağıtımı yapan ekipler, depremzedelerin ramazan ayı nedeniyle oluşabilecek içme suyu sıkıntısının önüne geçmek adına bir kamyon içme suyu desteğinde bulunduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-05 10:42:39<br>
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