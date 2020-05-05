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Ramazanın vazgeçilmezi ‘Nohut Ekmeği’ artık sadece üretim yerlerinde satılıyor Elazığ’da sadece Ramazan ayına özel olarak üretilen ve her yıl sokaklarda tezgahlarda yer alan Nohut ekmeği Korona virüs tedbirleri nedeniyle artık sadece üretim yerlerinde satılıyor

İHA

Ramazanın vazgeçilmezi ‘Nohut Ekmeği’ artık sadece üretim yerlerinde satılıyor Elazığ’da sadece Ramazan ayına özel olarak üretilen ve her yıl sokaklarda tezgahlarda yer alan Nohut ekmeği Korona virüs tedbirleri nedeniyle artık sadece üretim yerlerinde satılıyor

Elazığ’da sadece Ramazan ayına özel olarak üretilen ve her yıl sokaklarda tezgahlarda satılan Nohut ekmeği, korona virüs tedbirleri nedeniyle artık sadece üretildikleri fırınlarda müşteriye sunuluyor.
Elazığ’da 1970’li yıllardan itibaren üretildiği bilinen "Nohut Ekmeği", her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yoğun ilgi görmeye başladı. İlk yapıldığı yıllarda nohut mayasının zor olmasına rağmen hemen hemen her gün üretilen Nohut Ekmeği, zamanla yerini sadece Ramazan ayına bıraktığı belirtildi. Kentte belirli fırınlarda üretilen ekmek, bu Ramazan ayında korona virüs dolayısıyla açıkta satılmayarak sosyal mesafe kuralına uyularak üretilerek iş yerlerinde müşterileriyle buluştu. İftar sofralarında yerini alan nohut ekmeğini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2,5 liradan satıldığı bildirildi.
1991 yılında itibaren bu işi yaptığını ifade eden İşletme sahibi Burhan Batmazbağı, “Nohut ekmeği Ramazanda Elazığ’a özgü bir ekmektir. Ramazan ayından başka bir ayda çıkmıyor. Nohut ekmeğinin tarihi çok eskilere dayanan bir ekmektir. Sürekli Ramazan aylarında biz yaparız. Bu ekmeğin içerisinde yağ, şeker var. Eskilerde nohut mayasından yapılıyordu. Nohut kırılıp 2 ye ayrılır. Bir şişenin içerisinde sıcak bir ortamda bekletilir. Orada mayalanır nohut. Eskiden bu ekmeğin mayası böyle yapılıyordu ismi de oradan gelmiş. Şimdilerde ise hazır maya kullanıyoruz. Korona virüsü bizi bireysel olarak etkilemedi. Başka şubelerde satışlarımız devam etmektedir. Ama tezgahta satanları etkiledi. Dışarıda açıkta satmak yasak, insanlar dışarı çıkmıyor. Onları haliyle etkiledi” dedi.
Her zaman nohut ekmeği yediklerini belirten müşterilerden Ümit Karakaya, “Ramazana özel ve iftarda farklı bir lezzet oluyor. Bir yıl boyunca bu ekmeği bekliyoruz. 11 ayda bir ay çıkıyor bizde bunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Suat Orhan da Elazığ’a özgü bir lezzet olan ekmeği iftarda ve sahurda severek tükettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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