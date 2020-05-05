Başkan Şerifoğulları, yenileme çalışmalarını inceledi

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Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine tamamen kapatılan Vali Fahribey Caddesinde başlatılan asfalt yenileme çalışmalarını Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları inceledi.

Valilik kararıyla salgına karşı kapatılan kentin en yoğun caddelerinden biri olan Vali Fahribey caddelerinde durumu fırsata çeviren Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve asfalt yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Öte yandan şehrin ana arterleri Gazi Caddesi ve Vali Fahribey Caddesinin aralarında bulunan Tuncay Sokak ve Bahçeli Sokak’ta asfalt yenileme çalışması tamamlanırken, Yenice Sokak’ta da çalışmalara başlandığı bildirildi.

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