Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat'ı uyurken buldu

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Berat, arama çalışmalarına katılan jandarma ekipleri tarafından evinin yakınında uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi'nde 4 yaşındaki Berat Tekmetaş, evlerinin önde oynarken kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile durumu jandarma ekiplerine de haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye giderek aileyle birlikte arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaptığı çalışmada küçük çocuğu evinin yakınlarında uyurken buldu.Sağlık durumu iyi olan küçük Berat ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasıyla büyük mutluluk duyan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.