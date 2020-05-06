Jandarma, kayıp Berat'ı evinin yakınında uyurken buldu

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞI, (DHA) ELAZIĞ'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Berat Taş (4), jandarma ekiplerince 3 saatlik arama çalışması sonucu evin yakınında uyurken bulundu. <br>Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde oturan Taş ailesi, oğulları Berat'ı saat 23.00 sıralarında evde göremeyince dışarıda aramaya başladı. Aile, tüm aramalara rağmen küçük çocuğu bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Akçakiraz'a gelen ekipler, 3 saat süren arama çalışmasıyla Berat'ı evinin yakınlarında uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Berat, Taş ailesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-06 12:30:00<br>

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