Otomobildeki 5 kilo esrarı 'Şimşek' buldu

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, polisin narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yaptığı otomobilde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. <br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen yol uygulamasında, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şimşek'in de kullanıldığı aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenen 5 kilo 400 gram esrar bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-06 12:34:10<br>

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