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Elazığ'da poşet poşet esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İHA

Elazığ'da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunun iç kısmında poşet poşet esrar ele geçirilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da poşet poşet esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunun iç kısmında poşet poşet esrar ele geçirilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır yolu Polis Uygulama Noktası'nda yapılan kontroller sırasında şüpheli bir aracı tespit etti. Tespit edilen araca narkotik köpeği Şimşek, tepki verdi. Bunun üzerine emniyete getirilen araçta detaylı arama yapıldı. Aracın arka koltuk iç kısmında 6 poşet içinde toplam 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüphelilerden sürücü M.B. ile yanında bulunan Ç.Ç. isimli kadın gözaltına alındı.Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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