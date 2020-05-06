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Elazığ'da 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımın iki etabı tamamlandı Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan: "Türkiye’nin en modern, en büyük entegre tesisi" Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka: "2023 yılında 3 bin 500 çalışanımız ile birlikte entegre tesisimizin komple bitmesini hedefliyorduk. Ancak biz bunu 2020’nin 12’nci ayına aldık"

İHA

Elazığ'da 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Tam Entegre Tekstil tesisinin ilk iki etabı tamamlandı, diğer 2 etapta ise çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımın iki etabı tamamlandı Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan: "Türkiye’nin en modern, en büyük entegre tesisi" Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka: "2023 yılında 3 bin 500 çalışanımız ile birlikte entegre tesisimizin komple bitmesini hedefliyorduk. Ancak biz bunu 2020’nin 12’nci ayına aldık"

Elazığ’da 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan Tam Entegre Tekstil tesisinin ilk iki etabı tamamlandı, diğer 2 etapta ise çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.
230 milyon lira maliyetli olan ve 2023 yılında bitmesi hedeflenirken bitirilme süresi 2020 yılının sonuna çekilen Saka Holding Tam Entegre Tekstil Tesisinde çalışmalar 24 saat aralıksız sürüyor. Deprem ve Korona virüs salgınına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğü tesiste, ilk 2 etabın bittiği kısa süre içerisinde hizmete girmesinin planlandığı belirtildi. Ayrıca 2023 tamamı bitmesi planlanan tesisin tamamlanma süresi öne alınarak 2020 yılının son ayına çekildiği kaydedildi. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'da Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan SAKA Holding tarafından inşa edilen ve son aşamaya gelinen Tam Entegre Tekstil tesisine geçerek bilgi aldı. İş adamı Ramazan Saka’dan bilgi alan Arslan, tesisin Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekti. Arslan ayrıca, Korona virüs nedeniyle 200 bin adet maske üreterek destek veren SMM Tekstil yetkilileri ile bir araya geldi.
Deprem ve Covid19 salgınına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, bu kapsamda tamamlanması planlanan entegre tesisinin açılış tarihini 2020 yılının 12’nci ayına çektiklerini ve bu tesis ile birlikte 3 bin 500 çalışan ile Elazığ’a 150 milyon dolarlık bir ihracatın olacağını aktardı.

“Çalışmalarımızı iki katına çıkararak gece gündüz çalışıyoruz”
Elazığ’da yaşanan deprem ve ardından Covid19 salgınına rağmen çalışmalarına devam ettiklerin anımsatan İş adamı Ramazan Saka, “İlimizde yakın zamanda bir deprem oldu ve yatırımlarımız devam etti, zerre kadar aksaklığa uğramadık. Onunla birlikte korona virüs salgını çıktı ve herkes bundan etkilendi. Ama biz yatırım ile alakalı çalışmalarımızı iki katına çıkararak gece gündüz çalışıyoruz. Şuanda inşaat olarak birinci etabımız makine parkurları entegre ile bitmiş durumda. İkinci etabımızda ise prefabrikleri bitmiş durumda, üç ve dördüncü etaplarımızda şuanda hafriyatları alındı, soket çalışmaları başlandı” dedi.

“150 milyon dolar ihracatımız olacak”
Entegre tesisinin açılış tarihini daha erkene çektiklerini belirten Saka, “2023 yılında 3 bin 500 çalışanımız ile birlikte entegre tesisimizin komple bitmesini hedefliyorduk. Ancak biz bunu 2020’nin 12’nci ayına aldık. Şuanda da çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bizim sayılarla alakalı bir eksiltmemiz yok, inşallah, hep birlikte açılışını yapacağız. Belirttiğim gibi burada 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız ve burada 150 milyon dolar ihracatımız olacak. Aksayan hiçbir şey yok, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor”ifadelerini kullandı.

"2 ay içinde artık bacamız tütecek"
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise Türkiye’nin en modern, en büyük entegre tesisi olduğuna dikkat çekerek, “Antibakteriyel boyama üretimi yapabilecek bir tesis. Yani şu anda, giydiğimiz, kullandığımız tüm ürünlerde bakteriye ve virüse karşı dezenfekte olabilen ürünler çok öncelikli olacak. Bu tesis de bu alt yapı ile yapılıyor, bu gerçekten çok değerli. Bu ilklerle birlikte şehrimizin çok büyük bir kazanımı olacak. Biz kendilerine müteşekkiriz. Artık tesis ilk fazı devreye alma aşamasında, umuyorum ki iki ay içinde burada artık bacamız tütecek, insanlarımız çalışmaya başlayacak. Öte yandan yatırım planlamalarını öne aldıklarını belirttiler, bu şehrimiz adına muazzam bir adım ve haber, kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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