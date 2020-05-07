Elazığ'da koronavirüsten taburcu sayısı 56'ya çıktı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs nedeniyle tedavileri tamamlanıp, taburcu olanların sayısı 56'ya yükseldi.<br>Elazığ'da 6 Nisan'dan bu yana Fırat Üniversitesi Hastanesi Pandemi Polikliniği'nde tedavi altındaki 3 hastadan biri olan Vahit Kuran (49), iyileşerek sağlık personelinin alkışları eşliğinde taburcu oldu. Böylece Elazığ'da koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınıp taburcu olan vatandaş sayısı 56'ya yükseldi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını dile getirerek, "Taburcu sayımız 56´ya ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlığımız ve mutlu yarınlarımız için 'Evde kal' Elazığ" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-07 15:56:28<br>

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