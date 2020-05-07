Maden'de köprü girişine kaya parçaları yuvarlandı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/MADEN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde, Camii Kebir Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan köprünün girişine büyük kaya parçaları yuvarlandı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki kayalar, mahalle yolunu ve köprü girişini kapattı. Koronavirüs nedeniyle yolun daha önce trafiğe kapatılması, büyük bir faciayı önledi.<br>Heyelan riski nedeniyle gündemde olan Elazığ'ın Maden ilçesinde faciaya ramak kaldı. Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Camii Kebir Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan köprünün girişine tepeden büyük kaya parçaları yuvarlandı. Kayalar, mahalle yolunu ve köprü girişini kapattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında köprünün kapalı olması büyük bir faciayı önledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-07 16:24:43<br>

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