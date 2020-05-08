Elazığ'da yenileme çalışmaları

Elazığ'da belediye tarafından asfalt yenileme kapsamında kentin en işlek yeri Gazi Caddesi'nde çalışma tamamlandı. Ayrıca yol genişletme çalışması kapsamında Keban yolu üzerinde ağaçlar özenle sökülerek yeni yerinde dikilmeye başlandı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin ana arterlerinden Gazi Caddesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışması tamamlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan cadde de de kaldırımlarında bakım ve onarımdan geçirildiğini bildirildi. Yol çizgileri de yapılan caddede trafik düzenleme işaretlemelerine yönelik çalışmalarda da sona gelindiği aktarıldı.

Öteyandan Keban yolu girişinden itibaren Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nin 3 şeride çıkarılması kapsamında başlatılan çalışmada refüjde yer alan 30 ağacın sökme makinesi ile yerinden çıkartılarak belirlenen yeni yerlerine dikildiği ifade edildi.Ayrıca süs bitkilerinin de parklara nakledildiği kaydedildi.

Şehir içi trafiğe konfor kazandırma amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin dört bir yanında yeni yollar ve yol genişletme çalışmalarını gayretle yürütüyorlar. Şehrimizin merkezi konumunda yer alan ve yaşanan salgın tedbirleri kapsamında trafiğe kapalı bulunan Gazi Caddesi’nde başlattığımız asfalt yenileme ve kaldırım bakım onarım çalışması tamamlandı.Yollarıyla, parklarıyla şehir estetiğine değer katan çalışmalarla Elazığ’ımıza her geçen gün bir önceki günden daha konforlu ve kaliteli yaşam standartı kazandırma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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