Mukabele geleneği koronavirüs nedeniyle balkonlarda sürüyor

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞLI vatandaşlar, ramazan geleneği olan mukabeleyi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak, balkonlarda sürdürüyor.<br>Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle hastalığın ramazan ayına denk gelmesiyle gelenekler de değişikliğe uğradı. Koronavirüs tedbirleri kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ´da da vatandaşlar evlerinde kalarak kurallara uyuyor. Bu kapsamda Elazığ´da Çaydaçıra Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden vatandaşlar, her yıl ramazan ayında camilerde yapılan mukabele geleneğinden uzak kalmamak için bu geleneği balkonlarına taşıdı. Kendilerince bir çözüm bulan apartman sakinleri, bir kişinin okuduğu Kuran-ı Kerim'i, balkonlarından sosyal mesafeyi koruyarak takip ediyor.<br>Elazığ İl Müftü Vekili Abdurrahim Aytaç, mukabele geleneğinin Cebrail tarafından Hz. Muhammed'in hayatında her yıl ramazan ayında tekrarlanan bir gelenek olduğunu ve kesintiye uğramadan bugüne kadar devam ettiğini belirterek, "Tabi insanlar dışarı çıkamadığı için herkes bir şekilde Kur'an okumasını bilenler bilmeyen komşularını da bu geleneğin içerisine katmak adına balkonlara çıkarak birlikte bu geleneği sürdürmeye devam ediyorlar. Cenabı Hak İnşallah en kısa zamanda koronavirüsü ümmetin başından def etsin ve en kısa zamanda inşallah bu geleneği daha önce sürdürdüğümüz şekli ile bizlere sürdürmeyi nasip etsin" dedi.<br>Çaydaçıra Toki Camii İmamı Harun Gümüşboğa, geçen yıllarda farklı yaşanan ramazanın, bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, "Şehrimizde koronavirüsten dolayı camilerde okunan mukabelelerimizi biz balkonlarda yürütmekteyiz, kat sakinlerimiz bu konuda çok ilgililer Rabbim kendilerinden razı olsun. Biz de diyanet personeli olmamız hasebiyle bu işi yürütüyoruz, kat sakinlerimizle birlik beraberlik içerisinde bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Rabbimizden dileğimizdir ki en kısa zamanda bu üzerimizdeki felaketlerin son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.<br>Apartman sakinlerinden Zümranur Gümüşboğa ise "Kur'an-ı Kerim'i 3 senedir öğrendim, babama ben de eşlik ettim. Çok mutlu oluyorum Kur'an-ı Kerim'i okuyunca ve heyecanlandım biraz ama yine de okumaya çalıştım" diye konuştu.<br>Sait Akgün de koronavirüs öncesinde camilerde hatim okuyup namaz kıldıklarını dile getirerek, "Şimdi koronavirüsten dolayı evde kalıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Hocamız mukabele yaptı, biz de balkondan onu takip ettik. Allah razı olsun kendisinden" şeklinde konuştu.<br>Seyfettin Koç da koronavirüsten dolayı birçok şeyde olduğu gibi camilerde mukabele geleneğinin de sekteye uğradığını vurgulayarak, "Biz de bu geleneğimizi yaşatmak için kendi binamızda hocamızın refakatinde her gün belli bir saatte mukabelelere devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda koronavirüste biter. Ülkemizden ve tüm İslam aleminden İnşallah bu hastalık bir an önce kalkar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-08 16:54:43<br>

