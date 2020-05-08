Elazığ'da karganın çıkardığı ses şaşırttı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bir binanın çatısına konan karganın çıkardığı ses dikkat çekti.<br>Ataşehir Mahallesi´nde bir binanın çatısına konan karganın ötüşü şaşırttı. Çıkardığı sesle yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken karganın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-08 18:31:06<br>

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