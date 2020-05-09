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Anne, eşiyle oğlu için kurdu, tüm Çölyak hastalarının umudu oldu Dernek Başkan Vekili anne ile dernek kurduğu çölyak hastası oğlu ile bu kez birlikte mutafa girip, hastalık teşhisi konulduktan sonra hiç tatlı yiyemeyenler için özel baklava ile kadayıf yapıp evlerine ulaştırdı 7 çocuk Annesi Ayşe Fırat: "Elazığ’da yaklaşık 5 bin çölyak hastası var ve biz bin civarı hastaya ulaştık" "Bugün, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü olması münasebetiyle derneğimizde oğlumla birlikte baklava açtık, kadayıf yaptık"

İHA

Elazığ'da iki sene önce oğluna çölyak hastalığı teşhisi konulduktan sonra glütensiz gıda temininde zorluk çeken Ayşe Fırat (42), eşi ile birlikte 18 ay önce kurdukları dernekle yüzlerce çölyaklı hastaya ulaştı. Anne ile oğlu Ramazan ayı ve 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü münasebetiyle oğlu ile birlikte çölyak hastalarına özel tatlı yaparak evlerine ulaştırdı.

Anne, eşiyle oğlu için kurdu, tüm Çölyak hastalarının umudu oldu Dernek Başkan Vekili anne ile dernek kurduğu çölyak hastası oğlu ile bu kez birlikte mutafa girip, hastalık teşhisi konulduktan sonra hiç tatlı yiyemeyenler için özel baklava ile kadayıf yapıp evlerine ulaştırdı 7 çocuk Annesi Ayşe Fırat: "Elazığ’da yaklaşık 5 bin çölyak hastası var ve biz bin civarı hastaya ulaştık" "Bugün, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü olması münasebetiyle derneğimizde oğlumla birlikte baklava açtık, kadayıf yaptık"

Elazığ'da iki sene önce oğluna çölyak hastalığı teşhisi konulduktan sonra glütensiz gıda temininde zorluk çeken Ayşe Fırat (42), eşi ile birlikte 18 ay önce kurdukları dernekle yüzlerce çölyaklı hastaya ulaştı. Anne ile oğlu Ramazan ayı ve 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü münasebetiyle oğlu ile birlikte çölyak hastalarına özel tatlı yaparak evlerine ulaştırdı.
7 çocuk annesi Ayşe Fırat, iki yıl önce 13 yaşındaki oğluna çölyak hastalığı teşhisinin konulması sonrasında glütensiz gıda bulmakta zorluk çekmesi üzerine eşinin de desteği ile Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneğinin kurulmasını sağladı. Yaklaşık 18 ay önce kurdukları dernekte başkanlık yapan kocası ile çalışmalarını aralıksız yürüten Ayşe Fırat, özellikle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmamaya özen gösteren, bağışıklık sistemi hastalığı olan hastaların umudu oldu. 42 yaşındaki Anne Fırat, glütensiz gıda almada imkanı olmayan ve daha önceden tatlı yiyemeyen çölyaklı hastalar için 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle sürpriz yaparak 13 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte yaptıkları tatlıları evlerine kadar götürüp teslim etti. Çölyaklı hastalar ise ilk kez yiyeceklerin tatlının mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

"Glütensiz beslenmenin sadece ekmekte olduğunu biliyorduk"
Oğlunun çölyak hastası olduğu zaman gıda temininde zorluk çektiklerini ve ondan sonra eşinin destekleriyle dernek kurmaya karar verdiklerini anımsatan Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Başkan vekili Ayşe Fırat, “ Derneğimizi kurup bu yola girdik. Bu bir hayır yolu, bir gönül yolu. Bugün, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü olması münasebetiyle derneğimizde oğlumla birlikte baklava açtık, kadayıf yaptık. Bunları yemeyen çocuklar var, hem Ramazan ayı hem 9 Mayıs Dünya çocuklar günü olması dolayısıyla çocuğum ve eşimle beraber götürüp tatlı tatmayanlara dağıtıyoruz. Muhammed'in, çölyak hastası olduğunu yaklaşık 2 yıl önce öğrendim. Glütensiz beslenmenin sadece ekmekte olduğunu biliyorduk ve doğal olarak günlük kullanmış olduğumuz her şeyin içerisinde olduğunu bilmiyorduk. İşin içerisine girdikten sonra sakızdan sirkeye her şeyin içerisinde olduğunu gördük. Durum böyle olunca çok etkilendim” dedi.

"Bin hastaya ulaştık"
18 ayda binden fazla çölyak hastasına ulaştıklarını ve bunun sevinci içerisinde olduklarını aktaran Anne Fırat, hedeflerinin daha çok hastaya ulaşmak olduğunu kaydetti.
Paraları olmasına rağmen çocuklarına alacak bir ürün bulmanın çok zor olduğunu gördüklerini anımsatan Fırat,"Şimdi ise çok güzel şeyler başardık. Allah'ın izniyle güzel gidiyor ben kendi adıma çok mutluyum. Benim oğlum, Elazığ’a özgü olan peynirli ekmeği çok seviyordu ve bugün bunu başarmış olmanın mutluluğu içerisindeyim. Elazığ’da yaklaşık 5 bin çölyak hastası var ve biz bin civarı hastaya ulaştık. Bunun yanı sıra birkaç eksik makineye ihtiyacımız var. Eğer o makineler temin edilirse bayramda tatlı yapıp çocuklarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Hayırseverler iş insanlarının ve devlet büyüklerimizin yardım ve desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"İlk bir yıl boyunca tatlı bile yiyemedim"
Annesi ile birlikte yaptıkları tatlıları çölyak hastalığı olanlara ücretsiz bir şekilde servis ettiklerini aktaran Muhammed Fırat, “Bu derneği açmadan önce ürünleri çok zor temin ediyorduk. İlk bir yıl boyunca tatlı bile yiyemedim. Daha sonrasında ise ulaştığımda fiyatları çok yüksekti, baklavanın kilosu 130 liraydı. Şimdi ise dernekte tatlı yapıp durumu olmayan ailelere ücretsiz dağıtıyoruz”ifadelerini kullandı.
Yaklaşık iki yıl önce çölyak hastalığı teşhisi konulan evli ve 1 çocuk annesi Yazgül Seçkin ise o tarihten bu yana ilk kez tatlı yiyeceğinin sevinci içerisinde olduğunu aktardı. Duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçkin, “4 yıllık evliyim ve bir bebeğim var. İki yıldan sonra bugün ilk defa tatlıyı tadacağım. Ramazan ayıdır ilk defa önümde tatlı göreceğim, çok sevindim ve mutluyum. Buradan da belirtmek istiyorum, gıdalar çok pahalıdır"ifadelerini kullandı.
Ağabeyi ile çölyak hastalığı olan 8 yaşındaki Enes Karameşe ise “ Bugün çölyak günü. Bizlere de Ramazan ayı dolayısıyla baklava ve tatlılar getirdiler. Bundan dolayı teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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