Elazığ'da bin metrelik kaçak balık ağı toplanarak imha edildi

Elazığ'da Murat Nehrinde yapılan denetimlerde kaçak balık avcılarının bıraktığı bin metre ağ bulunarak imha edildi. Ağa takılan balıklar ise tekrar suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak balık avını engellemek için çalışma yapıyor. Bu kapsamda Keban Baraj Gölü'nün kolu olan Murat Nehri'nde denetim yapan ekipler, gölün içinde ağ tespit etti. Ekipler, kaçak avcıların bıraktığı ağları suyun içinden çıkarttı. Yaklaşık bin metrelik ağ imha edilirken, takılan balıklar ise tekrar suya bırakıldı.

Öteyandan, ekiplerin düzenle olarak kaçak balık avına karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

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