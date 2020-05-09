Depremzedelerin hasarlı evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli de tutuklandı

Elazığ'da depremde orta hasar gören bir binadan hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesinde deprem dolayısıyla orta hasarlı olan bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler, binadaki bir daireden çıkarak kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaca sonunda yakaladı. Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin girdikleri daireden 7 adet kalorifer peteği söktüğünü belirlerken, kaçarken attıkları levye ve boru anahtarları da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.C.Y.’nin 10’u hırsızlıktan toplam 19, A.Y.’nin ise 21’i hırsızlıktan toplam 26 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli de emniyette ifadelerinin alınmasının ardından bugün hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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