Anneler Günü'nde depremzede anneler unutulmadı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında depremzede anneler unutulmayarak, konteyner kentte kalan kadınlara karanfil dağıtıldı.<br>Elazığ'da 24 Ocak'ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleşen aileler, Anneler Günü'nde unutulmadı. Elazığ Valiliği'nce düzenlenen etkinlikle, konteyner kentte yaşayan kadınlara Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karanfil dağıtılarak, Anneler Günü kutlandı. Vefa ekipleri tarafından karanfil verilerek günleri kutlanan kadınlar, Elazığ Valiliği'ne teşekkürlerini iletti. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-10 17:10:38<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-