Kızı talep etti, Mehmetçik kabri güllerle donatıp gönüllere dokundu Elazığ'daki annesinin mezarına Ankara'dan gelemeyen Nazlı Öztürk'ün talebi üzerine Mehmetçik kabre 100 adet gül ve not bırakırken internet üzerinden online bağlantı sağladı Annesinin kabrini online da olsa gören kızı gözyaşlarını tutamadı

Elazığ'daki annesinin mezarına Ankara'dan gelemeyen Nazlı Öztürk'ün talebi üzerine Mehmetçik kabre 100 adet gül ve not bırakırken internet üzerinden online bağlantı sağladı. Annesinin kabrini gören kızı gözyaşlarını tutamadı.



Ankara'da yaşayan Nazlı Öztürk, geçtiğimiz Eylül ayında vefat eden Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Üçbudak köyündeki aile mezarlığına defin edilen annesi Saadet Öztürk'ün kabrine gidemedi. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan İl Jandarma Komutanlığını arayan Öztürk, annesinin kabrine 100 adet gül ve notlarını bırakmaları için talepte bulundu. Jandarma ekipleri de talebi yerine getirmek için harekete geçti. Öztürk’ün istediği 100 adet kırmızı gül ve notları alan ekipler, köydeki annenin mezarına bıraktı. Jandarma personeli Nazlı Öztürk'ü annesinin mezarından görüntülü olarak arayıp görmesini sağladı.

O anlarda Öztürk gözyaşlarını tutamayarak ağlarken jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

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