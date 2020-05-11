Otomobilde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, otomobilde uyuşturucu kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.<br>Ağın İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Arama sırasında, polis ekipleri araçta uyuşturucu kokusu aldı. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede 2 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına aldı.<br>Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-11 18:51:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.