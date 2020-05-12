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Elazığ'da Trafik Haftası etkinliği

İHA

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında kent genelinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Elazığ'da Trafik Haftası etkinliği

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında kent genelinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.
İl jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Trafik Haftası kapsamında bilgilendirme etkinliği yaptı. Kent genelinde sürücüleri uygulama noktalarında durduran ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı. Ekiplerin ayrıca sürücüleri trafik kuralları ve korona virüs tedbirleri konusunda uyardığı bildirildi.Ayrıca sürücülere hızın getirdiği sonuçlarla ilgili “ Geç Gitmek Hiç Gitmemekten İyidir, Bir Anlık Dikkatsizlik Ömür Boyu Pişmalık Getirir” hatırlatması yapıldığı kaydedildi.
Öteyandan jandarma ekiplerinin sorumluluk alanında bulunan yerleşim yeri giriş ve çıkışlarına trafik sloganlı pankartlar asılarak dikkat çekildiği, salgın tedbirleri kapsamında 10 bin adet maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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