Hain saldırı sonrasında yıkılmıştı o yer Millet Bahçesine dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hain saldırı sonrasında yıkılmıştı o yer Millet Bahçesine dönüştü

İHA

Elazığ'da 4 yıl önce bölücü terör örgütünün bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrası zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerinde başlatılan "Millet Bahçesi" projesinde son aşamaya gelindi. Şehitler anıtının yapılmasıyla projenin tamamlanmasından sonra, korona virüs salgının geçmesiyle hizmete girmesi bekleniyor.

Hain saldırı sonrasında yıkılmıştı o yer Millet Bahçesine dönüştü

Elazığ’da 4 yıl önce bölücü terör örgütünün bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrası zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerinde başlatılan "Millet Bahçesi" projesinde son aşamaya gelindi. Şehitler anıtının yapılmasıyla projenin tamamlanmasından sonra, korona virüs salgının geçmesiyle hizmete girmesi bekleniyor.
İl Emniyet Müdürlüğünü yönelik 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçerken, saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası o dönem yıkılmış, yenisi ise belirlenen farklı bir yerde yapılarak hizmete girmişti. Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından "Millet Bahçesi" yapılacağı açıklanmasıyla hemen ardından ihalesi yapılarak çalışmalar start almıştı. Kent merkezine girişte Çayda Çıra Kavşağı yanında yer alan Millet Bahçesindeki çalışmaların çoğunluğu tamamlanarak dönüşümü sağlandı.Toplamda 30 bin 616 metrekarelik alana kurulan millet bahçesine yürüyüş parkurları, tematik bahçeler, çocuk parkları, etkinlik alanları kuruldu.

Şehitler anıtı yapılacak
Ayrıca, hain saldırıda şehit düşen polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu’nun isimlerinin yaşatılacağı, bin 500 metrekarelik alanda Şehitler Meydanı ile ilgili alt yapı, 435 metrekarelik bölümde inşa edilen millet kıraathanesinin de kaba inşaatının bittiği aktarıldı.
Kalan iki kısımında tamamlanmasıyla oluşturulacak okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanlarıyla Korona virüs salgını sonrasında vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkamayınca bahçe bakımı yapıldı, fideleri dikildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayınca bahçe bakımı yapıldı, fideleri ...
Sokağa çıkamayınca bahçe bakımı yapıldı, fideleri dikildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayınca bahçe bakımı yapıldı, fideleri ...
Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi Elazığ’da son bir ay içerisinde salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı 17'ye yükseldi, toplamda hepsine hem biyolojik çeşitliliği tahripten hemde korona virüs tedbirlerini ihlalden kesilen ceza miktarı da 1 milyon 291 bin 339 TL'ye ulaştı.
YEREL HABERLER Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza ...
Bakan Kurum: “Elazığ ve Malatya’da toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Elazığ ve Malatya’da toplam 23 bin 734 ...
Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
YEREL HABERLER Elazığ’da yangın, prefabrik evi kül etti
Olcay Orak: “Federasyon doğru olanı yaptı”
YEREL HABERLER Olcay Orak: “Federasyon doğru olanı yaptı”
Elazığ'da Trafik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ'da Trafik Haftası etkinliği
Tam buğday ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay: "Tam buğday ürünleri içerik olarak zengin olduğu için bağışıklık sisteminizi bu dönemde güçlendirir,Tok kalmanızı da sağlar" "İftar ve sahur arasında yarım saatte bir su için"
YEREL HABERLER Tam buğday ürünleri bağışıklık sistemini ...
Elazığspor ekibine, Korona virüs testi yapıldı
YEREL HABERLER Elazığspor ekibine, Korona virüs testi yapıldı
Burası Elazığ depremle sarsılmıştı, muhteşem doğasıyla cezbediyor Türkiye’nin en şirin ilçeleri arasında yer alan ancak 6.8’lik depremin merkez üssü olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Elazığ’ın Sivrice ilçesinin her mevsimde olduğu gibi baharda da muhteşem doğası ile görsel şölen sunuyor Doğanın canlanarak yeşile büründüğü ilçeye ise korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmıyor
YEREL HABERLER Burası Elazığ depremle sarsılmıştı, muhteşem ...
Elazığ’da eğitimcilerden “İyilik Kanımızda Var” sloganıyla kan bağışı
YEREL HABERLER Elazığ’da eğitimcilerden “İyilik Kanımızda Var” ...
Otomobilde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi gözaltına ...
Elazığ'da 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem ...
Elazığ'da içme suyu ana terfi hattı yenileneme çalışması
YEREL HABERLER Elazığ'da içme suyu ana terfi hattı yenileneme ...
Elazığ'da berberler, çarşılar ve pazarlar önlemlerle açıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da berberler, çarşılar ve pazarlar önlemlerle ...
Doç. Dr. Polat'tan normalleşme sürecinde rehavete kapılmayın uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Polat'tan normalleşme sürecinde rehavete ...
Kia Vaughn: “Basketbolu özledim”
YEREL HABERLER Kia Vaughn: “Basketbolu özledim”
Köylerindeki enerji nakil kablosunu çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Köylerindeki enerji nakil kablosunu çalan 2 kişi ...
Köyün elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Köyün elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı
Elazığ’da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı Kentte 92 yıllık kapalı çarşının yanı sıra buğday pazarı olmak üzere ülke genelinde olduğu gibi berber ile alış veriş merkezleri de tedbirler alınarak açıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra ...
Elazığ'da sosyal mesafeli "sahur halayı" renkli görüntüler oluşturdu Kentte her Ramazan ayında gelenek haline gelen sahur halayı bu sefer sosyal mesafeye uyularak çekildi
YEREL HABERLER Elazığ'da sosyal mesafeli "sahur halayı" renkli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X