Zimem defteri geleneğini "Elçi" olarak sürdürüyor Elazığ’da yaşayan İbrahim Kayaoğlu, yakınları, komşuları ve arkadaşlarının talebi üzerine Ramazan ayında, bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi olan ailelerin borçlarını ödeyerek Osmanlı geleneği "Zimem Defteri" geleneğini sürdürmeye çalışıyor

Elazığ’da yaşayan 53 yaşındaki İbrahim Kayaoğlu, yakınları, komşuları ve arkadaşlarının talebi üzerine Ramazan ayında, bakkalları gezerek ihtiyaç sahibi olan ailelerin borçlarını ödeyerek Osmanlı geleneği "Zimem Defteri" geleneğini sürdürmeye çalışıyor.

Ülke genelinde bazı şehirlerde belediyelerin devam ettirdiği Osmanlı geleneği olarak bilinen Zimem (borç) defteri geleneğini Elazığ’da ise yakınları, arkadaşları ve komşuların desteği ile STK’larda da görev alan 53 yaşındaki 1 çocuk babası İbrahim Kayaoğlu gönüllü olarak yürütmeye çalışıyor. Kendisinden ricacı olan tanıdığı kişilerin talebi üzerine mahalle aralarındaki bakkallara giden Kayaoğlu, borca alışveriş yapan ve ödeme durumu olmayan kişilerin borçlarını ödeyerek alan el ile veren elin bir birinden haberdar olmamasını sağlayarak örnek oluyor. Şu ana kadar 2 bakkalda ihtiyaç sahibi olan ailelerin borçlarını ödeyen Kayaoğlu, Ramazan ayı sonuna kadar komşu ve arkadaşlarının aracılığıyla 10 bin TL’lik borç kapatmayı planladıkları öğrenildi.

Osmanlı geleneğinde zimem defteri var olduğunu anımsatan İbrahim Kayaoğlu, “Bir mahalleye geldik. Burada bulunan bir bakkalda ihtiyaç sahibi olup borcunu ödeyemeyen kişileri tespit edip onların borçlarını kapatıyoruz. Bunu ise maddi durumu iyi olan hayır sahipleri bana ulaşarak ödememi istiyor. Bizde bu isteği yerine getirerek elçilik ediyoruz. Esnafımız borcu olan müşterilerine de borcunun kapatıldığını söylüyor” dedi.

Geliri yüksek olanların borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarını kapattıklarını aktaran Bakkal işletmecilerden Fatih Şahin ise borcu ödenen müşterilerinin mutlu olduğunu, hayır sahiplerinin de dua aldığını aktardı.

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