Elazığ'da uyuşturucu operasyonu:2 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen bir araca yapılan operasyonda 5 kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler G.Y. ve E.G.T'nin uyuşturucu nakli yapacağı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden ekipler, şehir girişinde operasyonla durdurdu. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada zulalanmış şekilde 5 kilogram kubar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin ifadelerinin arından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.