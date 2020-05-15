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Elazığ'da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçti

DHA

Elazığ'da otomobilde 5 kilo esrar ve tabanca ele geçti

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışma sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen G.Y. ve E.G.T. takibe alındı. Takip sonucu şüphelilerin aracında yapılan aramada 5 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y. ve E.G.T.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-15 10:33:54<br>

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