Korona nedeniyle öğrenciler olmayınca, öğretmenler seraya fide dikti

Elazığ’da bir lise bahçesinde kurulan seraya bu yıl öğrenciler Korona virüs salgını nedeniyle okula gidemeyince, gönüllü öğretmenler sebze fideleri dikti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların eğitime kapatılmasıyla birlikte Çubukbey Anadolu Lisesi’nin bahçesinde seraya fide dikimi yapılamadı. Bunun üzerine daha önce hazırlanan proje kapsamında İl Milli Eğitim, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkısıyla öğrencilerin dikemediği fideler, bugün gönüllü öğretmenler tarafından toprakla buluşturuldu. 150 metre karelik seraya domates, biber, salatalık ve patlıcan fideleri dikildi.

İş birliğinde bu projeyi yaptıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, “Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız destekle 9 okulumuzda her şey bir tohumla başlar, gen kardeşim değil can kardeşim, toprak ananın çocukları gibi isimlerle biz proje başlattık. 9 okulumuzda çocuklarımızın ve gençlerimizin tarla ve toprakla fideyle buluşması ve öze dönük olması için güzel projeler yaptık. Tüm Türkiye de ilk projelerdi bunlar. Bu projelerden bir tanesini de Çubukbey Anadolu Lisemizde uyguladık. Buraya sera kurduk. Üretimin devamlılığını sağlamak hemde projemizi hayata geçirme adına kendi yetiştirdiğimiz yerli ve milli olan sebze fidelerini gönüllü hocalarımızla diktik” dedi.

Gönüllü öğretmenlerden Selma Erkan, “Yerli olan tohumları bugün seramıza diktik. Yerli tohum üretimimizde dışarıya bağımlı olmaktan kurtulmak için üretilen fideleri çiftçilere ve bu proje sahiplerine ulaştırdılar. Gönül isterdi ki bütün öğrencilerimiz burada olsun"ifadelerini kullandı.

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