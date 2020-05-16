Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, kendisine zarar vermek istedi

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüslü olduğunu ve karantinadan kaçtığını söyleyen alkollü M.E., kendisine zarar vermek istedi. Polisin ikna ettiği M.E., hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Meydanağzı Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olan M.E., sokak ortasında kendisine zarar vermeye kalktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerine koronavirüslü olduğunu ve karantinadan kaçtığını söyleyen M.E., sosyal mesafe kuralına uyularak ikna edilmeye çalışıldı. Uzun süren ikna çabaları sonuç verdi ve M.E. koruyucu elbiselerle yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-16 01:46:17<br>

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