Depremde hasar gören binadan hırsızlık yaparken yakalandılar

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan apartmandan hırsızlık yapan biri kadın, 5 kişi suçüstü yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan Akpınar Mahallesi'ndeki apartmana şüpheli kişiler girdiğini fark etti. Polisler, apartmanda kapı ve pencereler ile doğalgaz sayaçlarını söken biri kadın 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-16 16:36:27<br>

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