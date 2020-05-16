Keban'da toprak kaymasıyla kayalar yola devrildi

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ KEBAN(Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, toprak kayması sonucu kayaların devrildiği yol, ulaşıma kapandı.<br>Olay, Keban'a bağlı Soğanlı köyü yol ayrımında meydana geldi. Karayolunun yol kenarında bulunan alandaki topraklar bir anda kaymaya başlayarak kayaları yola kadar sürükledi. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken jandarma ekipleri, tedbir amaçlı Elazığ-Keban karayolunu trafiğe kapattı. Olay yerindeki vatandaşlar, kayma anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülerken, kapanan yol ise ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-16 16:46:21<br>

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