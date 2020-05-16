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Otobüsün çarptığı otomobilin metrelerce sürüklenmesi kamerada

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kontrolsüz şekilde sağ şerit değiştiren otomobile halk otobüsü çarptı. Kimsenin yaralanmadığı ve otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde sağ şeride geçti. Bu sırada arkadan gelen halk otobüsü, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da  hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik...

Otobüsün çarptığı otomobilin metrelerce sürüklenmesi kamerada

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kontrolsüz şekilde sağ şerit değiştiren otomobile halk otobüsü çarptı. Kimsenin yaralanmadığı ve otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde sağ şeride geçti. Bu sırada arkadan gelen halk otobüsü, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da  hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-16 19:27:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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