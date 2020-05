Depremin yaralarının sarıldığı Elazığ’da 8 bin konutun ihalesi yapıldı

Elazığ’da depremin ardından bugüne kadar yaklaşık 8 bin konutun ihalesi yapıldı. Sürsürü, Bizmişen ve Yazıkonak bölgesinde başlanan yaklaşık bin 500 konutun yapımı hızlanırken, en ağır hasarı alan Abdullahpaşa ve Mustafapaşa mahallelerinde de temel atma çalışmalarıa geçildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde TOKİ Başkanlığı tarafından Elazığ’da 19 bin 190, Malatya’da 4 bin 544 olmak üzere toplam 23 bin 734 konut inşa edilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Şu ana kadar planlanan konutlardan yaklaşık 8 bininin ihalesinin yapılması ile depremin merkezi Elazığ’da başlayan inşaat çalışmaları her geçen gün yeni yerler eklenerek devam ediyor. Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Sürsürü Mahallesi ile Bizmişen bölgesinde yaklaşık bin konutun yapımı hızlı bir şekilde başlatıldı. Ardından merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde de 32 bloktan oluşan 381 konutun yapılması için start verildi. 2 aydır süren çalışma kapsamında 32 bloktan 15’inde kaba inşaat bitti. Ekim ayının ilk haftasında tamamen bitirilerek teslim edilmesi planlanan 381 konutta şu anda 250 kişilik ekip çalışmasını sürdürüyor. Bin 500 konutun hızla yükseldiği kentte depremin en çok hasar verdiği merkeze bağlı Abdullahpaşa ile Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise temel kazımları başladı. Hızlı bir şekilde devam eden temel kazılarının hemen ardından her iki mahallenin dönüşümünü sağlayacak olan konutların inşaatlarının kısa sürede yükseleceği bildirildi.



50 günde 15 blokun kaba inşaatı bitti

Yazıkonak’taki deprem konutları ile ilgili bilgi veren Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Taha Remzi Selvi, “Burada 381 konut yapılıyor. Ayrıca 10 adet ticaret merkezimiz ve bir adette 300 kişilik camimiz var. Bu inşaatlar devam ediyor. 24 Mart itibarı ile işe başladık, şu an yüzde 15 seviyesindeyiz. 2+1 ve 3+1 konutlar yapılıyor. 156 adet 3+1 225 adet konut var projemizde. Şu an 15 adet blokun betonarmesi çıkmış durumda ve ince imalatlar devam ediyor. Diğer tarafta da kaba imalatımız devam ediyor. Toplamda 32 blok var 19 blok 2+1 13 blok da 3+1 şeklinde yapıldı" dedi.

Teslim süresinin 9 Ekim olduğunu ve o tarihe kadar bitireceklerini aktaran Selvi, şu anda inşaat sahasında çalışanların sayısının 250 olduğunu, bayramdan sonra 400 kişiye ulaşacaklarını kaydetti.

Elazığ ve Malatya’da depremin ardından vatandaşları sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarına vurgu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ başkanlığında Elazığ’da 19 bin 190, Malatya’da 4 bin 544 olmak üzere iki şehirde toplam 23 bin 734 konut inşa edeceklerini açıklamıştı. Bakan Kurum, "Konutlarımızı belirlediğimiz rezerv alanlarda ve yerinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümle yıl sonuna kadar bitirecek, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Evi yıkılan vatandaşlarımıza da bu süreçte kira yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

